Clamoroso in Trentino, tifoso arriva in ritiro facendo Cicciano-Dimaro in bicicletta | VIDEO CN24

Notizie Calcio Napoli - Arriva una clamorosa storia dal ritiro del Napoli: un tifoso partenopeo, innamorato dei colori azzurri, è giunto in Trentino in bicicletta facendo il percorso Cicciano-Dimaro. “Sono partito il 5 luglio, ho attraversato le varie regioni e ora sono qui. Il tutto in 11 giorni con 1065 km. Lo scopo è stato anche visitare i club Napoli lungo il percorso e ne ho conosciuti diversi”. Clicca sul play in basso per vedere.