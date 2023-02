“Chiamatemi quel ragazzo”. Gesto da brividi di Osimhen dopo Napoli-Cremonese | VIDEO

Napoli Calcio - Dopo La Spezia, arriva un altro grande gesto di Victor Osimhen che si conferma campione fuori quanto in campo. L'attaccante, infatti, ha chiesto il numero di un giovanissimo tifoso sugli spalti di Napoli-Cremonese.

Osimhen cerca un tifoso dopo Napoli-Cremonese

Il motivo? Il giovane azzurro aveva uno striscione dedicato proprio al bomber nigeriano. Il 24enne ha così chiamato gli operatori presenti a bordo campo per raggiungere il ragazzo e chiedere il numero di telefono per mettersi in contatto. In arrivo per lui un grande regalo. Clicca sul play in basso per vedere.