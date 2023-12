Chi gioca Juventus-Napoli? Mazzarri recupera un titolare ma dovrà improvvisare un altro ruolo

Ultime notizie Napoli - Pochi giorni per preparare Juventus-Napoli e Mazzarri dovrà improvvisare sulla sinistra perché Olivera e Mario Rui non saranno della partita. Chi gioca? Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Natan e Juan Jesus si contenderanno un posto dopo che nessuno dei due ha particolarmente convinto nel ruolo di terzino:

"In vista di Torino, però, sarà arruolabile Zielinski, ieri partito dalla panchina dopo il colpo subito da Rudiger a Madrid. Si può ipotizzare che tocchi a quelli che sono i nuovi “titolarissimi”. Intanto, in settimana tornerà in città Luciano Spalletti anche per una sorta di amarcord che farà sorridere amaramente i tifosi azzurri"