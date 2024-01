Capodanno, Osimhen lancia soldi finti ed è polemica. Ma il gesto ha un significato | VIDEO

Notizie Calcio Napoli - Capodanno in Nigeria per Victor Osimhen. Tra le immagini dei festeggiamenti in Africa, però, una scena ha attirato particolarmente l’attenzione e non è stata proprio apprezzatissima da molti. Alcune immagini postate sui social, infatti, mostrano l'attaccante lanciare dei soldi divertito durante i festeggiamenti. Una polemica emersa già lo scorso anno e tornata alla ribalta adesso per i nuovi video postati sui social. Come spiegato in precedenza, quella di lanciare soldi finti è una tradizione del posto per augurare un nuovo anno di prosperità. Nessun gesto da spaccone quindi, solo un po' di scaramanzia locale.