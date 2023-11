Caos a Capodichino, 300 tifosi del Napoli bloccati dalle 07.00 all'aeroporto | VIDEO CN24

Notizie Calcio Napoli - Sono in tantissimi i tifosi del Napoli già attualmente a Madrid per la partita di stasera e tanti altri sono in arrivo in queste ore, anche se c’è anche chi ha avuto una bruttissima sorpresa poco prima della partenza. Un gruppo di circa 300 sostenitori da Capodichino, infatti, è attualmente bloccato all’aeroporto dalle 07.00 di stamattina.. La versione ufficiale è di un guasto all'aeromobile. Erano stati promessi altri orari di partenza ma non sono stati confermati. Presente anche la Polizia sul posto data la tensione.