Cambio modulo e solidità difensiva: uno sliding doors che potrebbe far sorridere Conte

Notizie Napoli calcio. Juventus-Napoli va in archivio sullo 0-0, con le due squadre che si dividono la posta in palio. Nessuna delle due ha dato la sensazione di “volerla vincere” a tutti i costi, complice anche un campionato ancora agli albori ed equilibri da trovare.

A proposito dell’equilibrio difensivo tanto decantato da Conte, il Napoli lascia l’Allianz Stadium con una buona notizia che non può che far piacere al tecnico salentino: secondo clean-sheet consecutivo e sofferenza pari a zero contro i bianconeri. Se ci mettiamo che il tutto arriva con un cambio modulo (passaggio al 4-3-2-1), il bicchiere non può che essere mezzo pieno nella metà campo difensiva. "Il mio timore era la fase difensiva, invece siamo stati molto bravi" ha dichiarato lo stesso Conte nel post partita.

Applicazione, raddoppi e autorità testimoniano come gli azzurri stiano lentamente cambiando mentalità con una condizione fisica decisamente buone. Le prestazioni di Buongiorno, Rrahmani e Di Lorenzo si confermano eccellenti anche con il passaggio con la linea a quattro: un fattore non scontato, che potrebbe scavare il solco per il resto della stagione. L’aggiunta di un centrocampista ha chiuso quei varchi concessi troppo spesso nelle prime quattro giornate, dimostrandosi probabilmente un importante punto di partenza per lo sviluppo tattico futuro.

Un curioso scherzo del destino per Conte: ai tempi della Juventus, affontando il Napoli di Mazzarri, passò improvvisamente al quel 3-5-2 che poi gli consentì di dominare. Chissà che lo sliding doors non si possa ripetere a panchine inverite...