Bonucci choc, non solo aggressione verbale: anche uno schiaffo al segretario Inter [VIDEO]

Notizie Calcio- Vergognosa reazione ieri in Supercoppa per il recidivo Leonardo Bonucci allo scadere del match. L'Inter segna il gol del 2-1 al 120 minuto dei supplementari, quando ormai si era a un passo dai rigori, e il difensore perde la testa accandendosi contro il segretario interista. Le prime immagini televisive avevano mostrato solo un'aggressione verbale nei suoi confronti, ma un video dagli spalti postato in rete mostra in realtà anche una violenza fisica da parte dello juventino.

