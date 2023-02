Biglietti Napoli-Lazio, già oltre 10.000 in coda a mezz'ora dall'apertura delle vendite | FOTO

Napoli Calcio - Entusiasmo dilagante in città per questo Napoli stellare. E lo si evince anche dall’attesa frenetica per i biglietti a ogni partita.

Biglietti Napoli-Lazio, già fila lunghissima

L’ultimo esempio proprio in questi minuti per i tagliandi di Napoli-Lazio in programma il 3 marzo: come si apprende dal sito di Ticketone, a mezz’ora dall’apertura della vendita, sono oltre 10.000 i tifosi in attesa nella fila virtuale per acquisire il biglietto. E si ricorda che al momento la vendita è riservata solo ai tifosi del Napoli possessori di fidelity card SSC Napoli.

Tutto fa pensare a un ennesimo pienone al Maradona per il ritorno di Sarri a Fuorigrotta.