Napoli Calcio - "Quando da infortunato non sei convocato e potresti stare a casa ma decidi di farti una trasferta per essere vicino alla squadra: questo è Kalidou Koulibaly", scrive così Decibel Bellini su Twitter con tanto di video in compagnia del difensore senegalese. "Abbiamo vinto Koulyyy, si torna a casa: grande vittoria ragazzi", riferisce lo speaker nel video.