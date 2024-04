“L’anno scorso dopo la vittoria del Napoli in campionato, Victor Osimhen mi ha chiamato e mi disse che l’anno successivo sarebbe stato il mio turno. Ora è arrivato il momento di festeggiare. Rispetto per Victor”; è quanto ha svelato via Instagram Victor Boniface, attaccante nigeriano del Bayer Leverkusen che ieri ha vinto ufficialmente il titolo tedesco ripetendo in un certo senso l’impresa partenopea di un anno fa.