"Look before you leap", prendere solo rischi calcolati: Tuanzebe dal 1' in Coppa Italia lo è?

Ultime notizie Napoli - Sette partite per Juan Jesus, dal 4 dicembre in poi; nove per Rrahmani, dal 28 novembre. Nella moria di calciatori all’interno del Napoli, tra infortuni, squalifiche e positività al Covid-19, la coppia centrale difensiva è rimasta intonsa. Se intendiamo come coppia centrale quella formata da quelli ritenuti i due cambi dei titolari - uno fuggito con modalità tragicomiche in Grecia, l’altro infortunato ed ora positivo in Coppa d’Africa: en-plein.

di Claudio Russo (@claudioruss)

Il Napoli si è fatto trovare pronto all’appello del mercato: i tifosi, e gli addetti ai lavori, chiedevano un difensore centrale per evitare di ritrovarsi un adattato Di Lorenzo al centro. La società si è fiondata su Axel Tuanzebe, il cui arrivo è stato veloce e rapido. Ben fatto. Con tanto di complimenti da parte di Spalletti, che non s’è fatto scrupoli a gettarlo in campo con la Sampdoria: “Può andare a marcare fisicamente sul breve un attaccante, ha gamba per andare a campo aperto. In questo momento è un'alternativa molto comoda per noi, si gioca tanto e c'è il rischio di farsi male”.

Per quanto la nuova formula della Coppa Italia - dove una squadra che parte dagli ottavi può vincere un trofeo con cinque-partite-cinque -, possa non emozionare i più tradizionalisti, rappresenta l’opportunità per far rifiatare uno dei due centrali difensivi. C’è bisogno di preservarli dall’ondata di imprevedibile sfortuna che si è abbattuta sul Napoli, quale migliore occasione per un debutto dal 1’ per l’ultimo arrivato? Anche perchè, con il Bologna all’inizio della prossima settimana, il campionato non ha pietà nel dare un attimo di tregua.

Schierare Tuanzebe dal 1’ contro la Fiorentina non sarebbe un azzardo totale, se non puramente da un punto di vista tecnico: la questione tattica, nel calcio italiano, ha una sua importanza, ma il Napoli - di questi tempi - non può permettersi il lusso di aspettare i classici periodi d’ambientamento, la decina di minuti scarsi con la Sampdoria è stato solo un antipasto. Se verrà ritenuto pronto, sarà schierato con il numero 3 ed il suo nome sarà pronunciato dallo speaker del Maradona, del quale Tuanzebe è innamorato.

Sul fatto che sia pronto al 100%, ed in grado di non far rimpiangere gli attuali Juan Jesus e Rrahmani, non ci permettiamo di scommetterci in sicurezza in vista della Fiorentina. Ci si affida alle parole di Spalletti: “Juan Jesus e Rrahmani eccezionali, hanno tenuto botta e hanno sempre giocato loro due, Axel può darci una mano per farli rifiatare”. Garantisce il fratello Dimitri: “Tanti calciatori hanno costruito, col Napoli, carriere di successo. Anche dopo una certa mancanza di opportunità nei club precedenti”. Sembra fatto apposta per Tuanzebe, magari già a partire da giovedì. Gli inglesi direbbero "Look before you leap", prendere solo rischi calcolati. Spalletti è il tipo adatto.