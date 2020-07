"Arriva Osimhen?". Gattuso risponde in napoletano a due tifosi: "Che ne sacc" [VIDEO]

Notizie Calcio Napoli - Richiesta d'autografo questa mattina per Gennaro Gattuso all'uscita dallo stadio San Paolo. Come riporta il giornalista Manuel Parlato, alcuni giovani tifosi lo hanno aspettato al semaforo per una firma sulla maglia. Ma non si sono limitati solo a quello: incuriositi, infatti, i ragazzi gli hanno anche chiesto dell'arrivo di Victor Osimhen. Il mister - rivela il collega - ha risposto direttamente in napoletano con un divertente "che ne sacc".

