Anguissa ko dopo percentuali bulgare di minutaggio: prima del Como Frank aveva una percentuale paurosa

Pasquale Mazzocchi il 26 novembre dopo la Roma, Matteo Politano il 3 gennaio prima della Fiorentina, Mathias Olivera il 24 gennaio in allenamento, ancora Mazzocchi il 21 febbraio in allenamento ed infine André Frank Zambo Anguissa il 25 febbraio dopo il Como. Tutti uguali: lesione distrattiva del muscolo soleo.

Le rotazioni di Antonio Conte - con una sola competizione da giocare - hanno lasciato poco spazio alle alternative in panchina, che hanno totalizzato pochi minuti e presenze dal 1’ solo in caso di assenze o infortuni dei diretti concorrenti nel ruolo. Ma al momento dello stop quanti minuti avevano giocato i calciatori che hanno accusato lesioni al soleo?

Pasquale Mazzocchi si è fermato ufficialmente il 26 novembre 2024 dopo la Roma (24 novembre), dopo aver messo assieme 11 presenze in 15 partite tra Serie A e Coppa Italia , di cui sei dal 1’ fino al 26 settembre. Poi dopo solo panchina, con 53 minuti dal 29 settembre al 24 novembre , data dell’ultimo match prima dello stop.



Matteo Politano è stato sottoposto ad esami strumentali comunicati il 3 gennaio, dopo aver giocato il 29 dicembre contro il Venezia . Prima del ko, 20 presenze di cui 17 dal 1', e minutaggio totale di 1431' sui 1800 esclusi recuperi, il 79,5 % del totale.



Mathias Olivera si è fermato il 23 gennaio dopo aver totalizzato una serie di 12 presenze nelle ultime 13 partite dal 26 ottobre in poi, tutte quante partendo dal 1' e saltando unicamente 17 minuti dei 1080 disponibili, giocando il 98,4% del tempo.

E Anguissa? Prima dello stop, 28 presenze su 29 partite. Un solo stop contro la Lazio il 5 dicembre in coppa Italia, ed in Serie A 25 match iniziati consecutivamente. Saltando 46 minuti sui 2250 prima della panchina iniziale con il Como, per una percentuale del 2,04%. Prima del Como, dal 24 novembre in poi ed escludendo i minuti di recupero, Lobotka aveva saltato 20 minuti di campionato, Anguissa 46, McTominay 21. Sui 1260 minuti potenziali, 3780 nel terzetto di centrocampo, ne avevano giocati 3693, il 97,7%.