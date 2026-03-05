21 punti per blindare la Champions: l'arma nemmeno tanto segreta per Conte

Il Napoli in casa ha un rendimento da scudetto: al Maradona viaggia a una media di 2,33 punti a partita (contro i 2,43 dell’Inter), è l’unica squadra imbattuta in Serie A tra le mura amiche e ha raccolto 28 punti in 12 gare (8 vittorie, 4 pareggi).

Se vincesse le prossime due contro Torino e Lecce, raggiungerebbe i nerazzurri a quota 34 punti nelle gare interne. Il problema è il rendimento esterno: fuori casa la media è di 1,67 punti, con nove sconfitte stagionali (Champions compresa), fattore che ha allontanato gli azzurri dalla vetta.

Al Maradona il Napoli non perde in campionato dall’8 dicembre 2024 (1-0 con la Lazio): da allora 23 partite senza sconfitte in Serie A. In Europa l’imbattibilità interna si è interrotta solo il 28 gennaio contro il Chelsea.

Nelle prossime undici giornate, sette saranno in casa (Torino, Lecce, Milan, Lazio, Cremonese, Bologna, Udinese): 21 punti potenziali per blindare la zona Champions. Il Maradona si conferma un fortino e un fattore decisivo nella corsa europea, con una forte sintonia tra squadra, allenatore e pubblico.