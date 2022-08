Napoli Calcio - Striscione della Curva al Bentegodi: “13/03/22 Nulla accade per caso”, è questo il messaggio diffuso dagli spalti dell’impianto veneto. Una data ovviamente non banale: la tifoseria organizzata fa riferimento agli scontri tra i due gruppi in occasione dell’ultima trasferta dove seguirono denunce e daspo per diversi ultras napoletani.