Universiadi, de Magistris attacca De Luca: "Come il dittatore Ceausescu"

Notizie calcio Napoli - Non cessa la guerra tra il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, e il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Alla conferenza di questa mattina il primo cittadino da Palazzo San Giacomo ha risposto sottolineando come il suo intervento nella presentazione di ieri alla Mostra d'Oltremare non fosse previsto: "De Luca come Ceausescu". Nicolae CeauÈescu è stato un politico e dittatore rumeno presidente della Repubblica Socialista di Romania. A sottolineare come il governatore non avesse voluto un intervento del primo cittadino in conferenza.

