Supercoppa italiana, poco interesse a Riad per Napoli-Fiorentina: migliaia di biglietti ancora disponibili

Ultime notizie Supercoppa italiana - Poco interesse a Riad per Napoli-Fiorentina, lo rivela l'edizione odierna di Repubblica:

"Nel Napoli, Mazzarri dovrebbe preferire Simeone a Raspadori e potrà contare su Zielinski e Cajuste. Nella Fiorentina, Italiano schiererà in attacco Beltran, e non si sbottona sull’opportunità di schierare la difesa a tre o a quattro. Dubbi su cui si crucceranno forse le poche centinaia di tifosi italiani — De Siervo ha promesso per il futuro convenzioni per agevolare le trasferte — e molto meno quelli sauditi, la cui cultura calcistica è ancora in piena formazione. I locali non hanno fatto a gomitate per accaparrarsi i 25mila biglietti disponibili all’Al- Awwal Park Stadium, l’impianto di casa dell’Al-Nassr di Ronaldo. Ieri nelle hall degli hotel si vendevano pacchetti con biglietto e passaggio in auto a prezzi bassissimi. E in serata sul sito Weebook erano ancora in vendita migliaia di posti, soprattutto nelle porzioni di spalti non inquadrate dalle camere fisse. È probabile che per la semifinale di domani fra Inter e Lazio ci sarà più pubblico, e così per la finale lunedì".