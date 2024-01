Simeone a Mediaset: "Questo è lo spirito giusto, abbiamo dimostrato di avere un'anima forte! Modulo? Contano i giocatori"

Giovanni Simeone è intervenuto ai microfoni Mediaset nel corso del post-partita di Napoli-Fiorentina 3-0, semifinale di Supercoppa Italiana. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Vittoria del gruppo? E’ un bel segnale, abbiamo fatto una bellissima partita in cui siamo stati compatti ed abbiamo sofferto. Siamo stati bravi a chiudere gli spazi.

Partita della svolta? Al di là della tattica, ci siamo noi in campo e dobbiamo lasciare tutto. Atteggiamento di oggi dimostra che abbiamo un gruppo ed un’anima forte, è questo lo spirito e dobbiamo continuare su questa strada”.

Esempio per i compagni? Cerco sempre di far vedere ai compagni che non bisogna mollare mai. Quando finisce il calcio poi devi ricordare quello che hai fatto ed io voglio ricordare che ho sempre dato tutto per i miei compagni”.