Probabili formazioni Napoli-Fiorentina, Repubblica - Zielinski dal 1', ballottaggio Simeone-Raspadori

Ultime notizie Supercoppa italiana - Questa sera andrà in scena la prima delle due semifinali di Final Four, con Napoli-Fiorentina in campo alle ore 20:00 italiane. Ma con quali uomini?

Ieri in conferenza con Mazzarri ha parlato Giovanni Simeone, fino all’ultimo sarà in ballottaggio con Raspadori per una maglia da titolare in Napoli-Fiorentina. Ed è forse questo l'unico ballottaggio, a scriverlo è l'edizione odierna di Repubblica:

"Simeone - ex della partita - ce la metterà tutta per battere la Fiorentina, ma prima dovrà vincere il ballottaggio con Raspadori. Il resto della formazione pare invece fatto, con Mazzocchi di scorta in difesa e Gaetano a centrocampo, dove Zielinski è pronto a riprendersi il posto tra i titolari. Ancora panchina invece per Lindstrom, che proprio non riesce a ritagliarsi uno spazio, nonostante la grave emergenza con cui deve fare i conti il Napoli. Demme e Olivera lavorano infine per essere disponibili per l’eventuale finale, in programma martedì. Prima, però, gli azzurri devono conquistarla".