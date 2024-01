Napoli-Fiorentina 3-0, il giorno dopo da Riad: i 3 MVP del match | VIDEO CN24

Ultime notizie Supercoppa italiana - Il giorno dopo Napoli-Fiorentina 3-0 è soleggiato, a Riyadh. La squadra azzurra ha superato la formazione di Vincenzo Italiano nella semifinale delle Final Four di Supercoppa e adesso attende la vincente di Inter-Lazio, per la finale che si giocherà lunedì sera in Arabia Saudita.

Noi siamo ancora a Riad e ci resteremo fino alla finale di Supercoppa italiana. E il nostro inviato Claudio Russo ci racconta la partita di ieri sera e i suoi 3 MVP di Napoli-Fiorentina.

?Ecco il video: