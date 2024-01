Graziano Cesari, ex arbitro, è intervenuto a Mediaset nel post-partita di Napoli-Fiorentina analizzando gli episodi di moviola: 

"√ą inevitabile il calcio di rigore. Mario Rui non sfiora mai il pallone e tocca Ikon√©. Brvissimi anche al VAR perch√© l'arbitro √® sicuro e quel contatto va valutato dal campo. Anche se il direttore di gara non avesse fischiato il VAR non sarebbe intervenuto. L'entit√† in questi casi la decide l'arbitro, perch√© si tratta di soggettivit√†".