Mazzarri: "Il mercato non incide su di me, ai ragazzi dico sempre una cosa! Per cambiare modulo serve..."

Walter Mazzarri, allenatore del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di Supercoppa tra Napoli e Fiorentina.

Mazzarri, tra i tanti temi, ha parlato anche del mercato di gennaio e dei rinforzi per il suo Napoli:

"La vittoria con la Salernitana ci darà fiducia per le prossime partite. Il mercato non incide su di me, penso alla partita da sempre. Cerco di inculcare la mentalità ai ragazzi che non vengono distratti dal mercato.

Cambio modulo? Lo tengo per me il mio pensiero, abbiamo fatto due allenamenti e lasciatemi il tempo di valutare. Abbiamo provato qualcosa di diverso per cambiare durante il match, ma non so: per cambiare totalmente ci vuole tempo, gli automatismi cambiano ma credo rimarremo a giocare come facciamo adesso".