Lazio, Sarri in conferenza: "Finale tra Campione d’Italia e vincitore della Coppa Italia? C'è una cosa che non mi piace, e se giochiamo 70 partite datemi 35 giocatori e non le liste!"

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, parla in conferenza stampa dopo Inter-Lazio 3-0 nella seconda semifinale di Supercoppa Italiana.

“Come mi spiego questo 3-0 e le scelte di formazione? Nel secondo tempo non ho visto una scossa, c’è poco da riflettere sulle scelte: il divario tra noi e loro non è questo, ci sono anche nostri demeriti e siamo delusi per questo motivo. La somma dei valori dei loro singoli è superiore alla nostra, noi possiamo colmare con il collettivo ma siamo stati scadenti ed il divario si è ampliato.

L’Inter mi ha stupito? Sono rimasto stupito dai miei, se all’Inter concedi trenta palloni tra le linee è chiaro che ti fa male. Hanno mosso la palla molto velocemente, se i nostri scivolamenti sono sempre in ritardo è chiaro che giocano tra le linee, e succedeva con una continuità impressionante. Hanno mosso la palla a uno-due tocchi con una velocità che raramente gli ho visto fare. Non tolgo meriti a loro, ma ci sono nostri demeriti.

Zaccagni? Con la Roma aveva fatto effetto l’antidolorifico, stasera il dolore non gli permetteva di spingere e dopo dieci minuti di riscaldamento si è fermato.

Alla squadra ho già detto che bisogna prendere insegnamenti, quando si affrontano squadre più forti si compensa con l’aspetto tattico feroce e con l’aspetto mentale e motivazionale: se l’abbiamo capito, con le squadre come l’Inter ci perdiamo 1-0 o pareggiamo, altrimenti rischiamo figure del genere. Continuiamo così da tre anni, vediamo se siamo in grado di azzerare questi difetti.

Finale tra Campione d’Italia e vincitore della Coppa Italia? Se vanno in finale le più forti…a me non piace il fatto che in un momento in cui si contesta il numero di partite, si inventino coppe con altre partite aggiuntive. Poi si parla di liste e fair play finanziario, se giochiamo 70 partite l’anno datemi 35 giocatori. Agli inizi la Supercoppa era la prima partita della stagione, solo l’Inghilterra è rimasta così e mi sembrano che economicamente siano stati ripagati.

Cosa promettere ai tifosi? Che le prestazioni così finiscano questa sera, vorremo dare il 100% ed accetteremo i risultati che arriveranno. La sensazione è che la squadra non si sia espressa, poi si accettano i risultati ma dando il massimo per questa maglia“