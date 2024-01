"Lazio me**a", Palmeri svela: "Striscione svela un messaggio politico, c'entra Sarri!"

Ultime notizie Supercoppa italiana - Momento surreale nel finale di Napoli-Fiorentina, ieri ve lo abbiamo mostrato e raccontato. Con i tifosi sauditi che hanno esposto uno striscione contro la Lazio, talmente immotivato da divertire perfino i tifosi laziali sul web.

Striscione contro la Lazio a Riad

E nel post-gara, su Sportitalia, Tancredi Palmeri ha spiegato le reali motivazioni:

"In Arabia Saudita, e nelle istituzioni del Paese, sono sono passate inosservate le critiche di Maurizio Sarri alla Supercoppa italiana giocata qui. Quello striscione, è un "messaggio politico" ed è indirizzato all'allenatore biancoceleste. Un po' come avvenuto per Kroos in Supercoppa spagnola, potrebbe essere fischiato nella gara contro l'Inter allo stadio".