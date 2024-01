Napoli-Fiorentina 3-0, gol di Simeone e doppietta di Zerbin che trascinano gli azzurri in finale di Supercoppa italiana.

Ultime notizie. A fine partita l'esultanza di Juan Jesus su Instagram: "L'unica cosa che conta è dare tutto. Per i compagni, per tutta la squadra e lo staff, per il club, per la maglia, per i tifosi e la città . Nient'altro".