Inter, Inzaghi in conferenza: "Rivedrò la partita del Napoli dopo il cambio modulo, qui a Riyadh ho già vinto e vogliamo rendere felici i tifosi"

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, parla in conferenza stampa dopo Inter-Lazio 3-0 nella seconda semifinale di Supercoppa Italiana.

“Una delle partite migliori della mia gestione? Bisogna sempre migliorarsi, riduttivo dire che abbiamo giocato una grande partita: abbiamo espresso qualità in questi anni, stasera approcciata bene contro una squadra molto organizzata ed i ragazzi sono stati bravissimi.

Cambio di rotta? Ogni partita conta a sé, un paio sono state non dello stesso livello tecnico ma le ultime ho visto ragazzi bravissimi e mi sono divertito a vederli, come accade da due anni e mezzo. Avevamo di fronte un avversario di valore mai semplice da affrontare, la Lazio porta ottime pressioni ed abbiamo sempre faticato con loro. Ma nelle ultime due siamo stati ottimi, stasera aiutati da un campo migliore dell’Olimpico.

Divertirsi è un vantaggio? Guardo l’Inter, non le altre. In questi anni abbiamo sempre giocato un ottimo calcio e siamo riusciti a vincere raggiungendo trofei importanti ed una finale di Champions League. Mi piace guardare avanti, da allenatore devo essere bravo a pensare già alla prossima: col Napoli dobbiamo dar seguito, sarà una finale tutt’altro che semplice.

Siamo i più forti e i più belli? Tante squadre giocano bene, la mia Inter l’ho sempre vista giocare molto bene: essere continui per 56-57 partite non sempre è semplice perchè durante le stagioni ci sono infortuni che ti penalizzano. Se penso allo scorso anno, da febbraio e marzo in poi fu molto bello veder giocare l’Inter: penso al primo anno, quando l’obiettivo era il quarto posto e si diceva che doveva arrivare lo scudetto.

L’Inter più forte mai allenata? Non è semplice rispondere, lo dirà il tempo. Io non dimentico quella del primo anno e quella del secondo che hanno vinto trofei. Stasera ci siamo divertiti, il tempo dirà . Sono soddisfatto per i tifosi venuti qui.

La finale con il Napoli? A Riyadh sto bene, con la Lazio ho vinto e pure con l’Inter, giocheremo contro i campioni d’Italia. Noi qui abbiamo trovato una ottima situazione, la temperatura è più agevole e speriamo lunedì di rendere felici i tanti tifosi che l’Inter ha qui a Riyadh.

Affronteremo i campioni d’Italia, un avversario di valore che ha cambiato allenatore e nell’ultima partita anche il sistema di gioco: la prepareremo al meglio, l’ho vista in televisione e la rivedrò molto attentamente per arrivare preparati lunedì”

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, parla in conferenza stampa dopo Inter-Lazio 3-0 nella seconda semifinale di Supercoppa Italiana.

“Una delle partite migliori della mia gestione? Bisogna sempre migliorarsi, riduttivo dire che abbiamo giocato una grande partita: abbiamo espresso qualità in questi anni, stasera approcciata bene contro una squadra molto organizzata ed i ragazzi sono stati bravissimi.

Cambio di rotta? Ogni partita conta a sé, un paio sono state non dello stesso livello tecnico ma le ultime ho visto ragazzi bravissimi e mi sono divertito a vederli, come accade da due anni e mezzo. Avevamo di fronte un avversario di valore mai semplice da affrontare, la Lazio porta ottime pressioni ed abbiamo sempre faticato con loro. Ma nelle ultime due siamo stati ottimi, stasera aiutati da un campo migliore dell’Olimpico.

Divertirsi è un vantaggio? Guardo l’Inter, non le altre. In questi anni abbiamo sempre giocato un ottimo calcio e siamo riusciti a vincere raggiungendo trofei importanti ed una finale di Champions League. Mi piace guardare avanti, da allenatore devo essere bravo a pensare già alla prossima: col Napoli dobbiamo dar seguito, sarà una finale tutt’altro che semplice.

Siamo i più forti e i più belli? Tante squadre giocano bene, la mia Inter l’ho sempre vista giocare molto bene: essere continui per 56-57 partite non sempre è semplice perchè durante le stagioni ci sono infortuni che ti penalizzano. Se penso allo scorso anno, da febbraio e marzo in poi fu molto bello veder giocare l’Inter: penso al primo anno, quando l’obiettivo era il quarto posto e si diceva che doveva arrivare lo scudetto.

L’Inter più forte mai allenata? Non è semplice rispondere, lo dirà il tempo. Io non dimentico quella del primo anno e quella del secondo che hanno vinto trofei. Stasera ci siamo divertiti, il tempo dirà . Sono soddisfatto per i tifosi venuti qui.

La finale con il Napoli? A Riyadh sto bene, con la Lazio ho vinto e pure con l’Inter, giocheremo contro i campioni d’Italia. Noi qui abbiamo trovato una ottima situazione, la temperatura è più agevole e speriamo lunedì di rendere felici i tanti tifosi che l’Inter ha qui a Riyadh.

Affronteremo i campioni d’Italia, un avversario di valore che ha cambiato allenatore e nell’ultima partita anche il sistema di gioco: la prepareremo al meglio, l’ho vista in televisione e la rivedrò molto attentamente per arrivare preparati lunedì”