Entriamo nello spogliatoio del Napoli e di Cristiano Ronaldo | VIDEO

CalcioNapoli24 è a Riyad, in Arabia Saudita, dove lunedì sera si gioca la partita finale di Supercoppa italiana Napoli vs Inter. Ne abbiamo approfittato per visitare lo stadio Al-Awwal, che ospiterà la finale ma che è anche lo stadio dell'Al-Nassr, la squadra dove gioca Cristiano Ronaldo.