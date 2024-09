SSC Napoli, maglia replica personalizzata a soli 2,99 euro in più! Offerta e link per acquistare

SSC Napoli, nuovo prodotto ufficiale dedicato ai tifosi! Si tratta della nuova maglia replica 2024-2025 in versione personalizzata. Per soli 29,99 euro più spedizione si potrà ricevere direttamente a casa in tutta Italia la maglia replica SSC Napoli, l'aggiunta numero di maglia è gratis e la personalizzazione del nome costa solo 2,99 euro in più.

Link per acquistare:

Maglia Napoli personalizzata

Si tratta di un prodotto ufficiale SSC Napoli, completamente made in Italy, con tanto di etichetta di autenticità recante l'ologramma SSC Napoli. È a tutti gli effetti una maglia replica della maglia ufficiale che costa 130,00 euro, ma è realizzata direttamente dalla Società Sportiva Calcio Napoli senza la collaborazione di EA7.

Personalizza la tua maglia del Napoli

La maglia è al 100% Poliestere ed è lavabile tranquillamente in lavatrice a basse temperature. Presenta oltre all'ologramma di autenticità sul colletto anche il logo SSC Napoli sul petto e la scritta SSCN sul retro, il logo dello sponsor e i colori ufficiali. La maglia è una replica ufficiale dalla società SSC Napoli, puoi aggiungere gratis il numero di maglia e il tuo nome per soli 2,99 euro:

Clicca sull'immagine per maggiori informazioni sul prodotto

