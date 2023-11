Black Friday, tutti i prodotti SSC Napoli in offerta su Amazon

Il Black Friday 2023 è arrivato! Dal 17 al 27 novembre 2023 sconti sui prodotti in vendita su Amazon e tantissime offerte anche sui prodotti SSC Napoli, maglie, felpe e tanto altro! Su CalcioNapoli24 una lista dei migliori prodotti Napoli con sconto Black Friday: per ogni prodotto troverai il prezzo originale, il prezzo scontato fino al 27 novembre e il link per acquistarlo su Amazon con lo sconto Black Friday.

Black Friday 2023

Ecco le migliori offerte sulle maglie del Napoli per il Black Friday 2023 di Amazon. Ti ricordiamo che la settimana prossima ci sarà anche il Black Friday di eBay, con le migliori offerte sulle maglie 2024. Per il momento, ecco gli sconti del Napoli su Amazon:

Iniziamo dalla maglia Halloween 2023-2024: costa 150 euro 125 euro con sconto Black Friday del 17%.

Sconto sulle maglie Face Games 2022-2023, cioè le maglie ufficiali con le facce dei giocatori. Costano 137 euro 109,99 euro con sconto del 20%. Sono rimaste le maglie di Meret, Politano, Rrahmani, Ostigard, Juan Jesus, Gollini, Gaetano, Elmas, Olivera, Zerbin, Demme, Marfella, Idasiak, Ndombele, Lozano, Bereszynski. Per controllare le taglie disponibili, clicca su MAGLIE FACE GAME.

Altre offerte e sconti Black Friday riguardano le maglie del Napoli e le tute del Napoli delle passate stagioni. Ecco le offerte più interessanti:

Vi ricordate la tuta SSC Napoli D10S ? Stiamo parlando dell'edizione limitata prodotta in occasione della scomparsa di Diego Armando Maradona. Erano andate tutte sold-out, si pensava fossero improbabili. Invece solo per pochi giorni troverete la Felpa D10S taglia XXL al costo di 220 euro 129 euro con sconto del 41% ! Occasione unica: CLICCA QUI.

Sconti Black Friday per i prodotti di Natale! Il maglione di Natale SSC Napoli costa 68 euro 48 euro, il cappello di Natale costa 29 euro 20,30 euro.

I pantaloncini ufficiali SSC Napoli costano 58 euro 34,99 euro con uno sconto del 40% inedito fino a questo momento. Sono disponibili azzurri, blu, fucsia e verdi. Verifica le taglie disponibili: clicca QUI.

SSC Napoli, la maglia 2022-2023 in offerta! Le maglie dell'anno scorso, quelle del Napoli campione d'Italia, sono in vendita con maxi sconto! Costano 125 euro 85 euro! Sono disponibili la prima maglia, la seconda maglia, la terza maglia, la versione Champions e le maglie dei portieri: clicca su MAGLIA 2022-2023.

A prezzo scontato ci sono anche tutta una serie di giacche, giacconi, calzerotti, maglie degli anni passati e non solo. Purtroppo, però, si tratta delle ultime scorte di Amazon e pertanto sono disponibili solo poche taglie. Controlla le altre offerte sul link qui sotto:??

