SSC Napoli, nasce la prima squadra agonistica di un Fan Club azzurro: è il Napoli Club Zurigo Partenopea! Disputerà l'Eccellenza svizzera [FOTO & VIDEO]

Ci siamo, ecco la prima squadra agonistica nata da un Napoli Fan Club! La squadra partenopea, si sa, vanta tantissimi fan club sparsi in giro per l'Italia e non solo, per tutto il globo terrestre. Uno di questi, molto organizzato, passionale e sempre al seguito della squadra, è il Napoli Club Zurigo Partenopea. Il Napoli Club Zurigo Partenopea ha il proprio Fan Club ormai da 7 anni. Una realtà consolidata nel mondo "Napoli" - sempre in prima linea per sostenere la SSC Napoli in qualsiasi stadio. Il club è uno dei piu numerosi in Europa e conta piu di 120 soci iscritti.

Nasce la prima squadra di calcio da un Fan Club della SSC Napoli

E per questa stagione calcistica sapete cosa si sono inventati? Giocheranno a livello agonistico! In Svizzera, ovviamente, nella quinta Lega Svizzera, l'Eccellenza del territorio d'oltralpe per intenderci. Domattina l'esordio, ore 10 in campo in casacontro l'FC Wetzikon, a Rüti, un comune non troppo lontano dal cuore di Zurigo. Chiaramente azzurra la maglia per le gare casalinghe, di giallo vestiti nelle trasferte in giro per la Svizzera.

In esclusiva per CalcioNapoli24 è il presidente del club, Gianluca D'Angelo a raccontarci i dettagli di questa iniziativa curiosa e tutta da seguire nei prossimi mesi:

"Ormai da un paio d'anni c'era l'idea di creare vicino al Fan Club, anche una vera e propria squadra di calcio - e finalmente dopo 2 anni di programmazione ce l'abbiamo fatta. Il sogno è diventato realtà, e domenica 25 agosto abbiamo il nostro debutto stagionale. Parteciperemo alla 5. Lega Svizzera (equivale all'Eccellenza in Italia). La nostra attività agonistica ci porterà a consolidare la nostra realtà anche a livello locale. È stata una bella sfida creare la società di calcio: sponsor, ricerca di un campo dove allenarci e dove poter giocare, ricerca dei giocatori, dell'allenatore, creazione della linea di abbigliamento e delle divise ufficiali. Tutto questo naturalmente con un grande sforzo economico - e anche per questo, vogliamo ringraziare i nostri sponsor Worldbox AG, e la Pizzeria Napulé per il grande aiuto e per aver creduto nel progetto".

Napoli Club Zurigo Partenopea

Ma attenzione! Non aspettatevi una rosa di tutti tifosi del Napoli, perchè l'integrazione è il primo valore trasmetto dal Napoli Club Zurigo Partenopea: "Dovete sapere che fungiamo anche da esperimento sociale - vi spiego - Natualmente abbiamo dei soci del Fan Club che faranno parte della squadra, ma nella squadra ci saranno dei ragazzi che tifano anche altre squadre: Interisti, Juventini, Milanisti ma anche tifosi del Real Madrid, Fenerbahce, Liverpool, ecc. . Ci sarà da tenere gli animi calmi dopo le giornate di campionato - scherza D'Angelo -. A parte gli scherzi - Abbiamo messo su una bella squadra fatta di bellissime persone e ragazzi che c'è la mettono tutta e che sudano la maglia. Finora abbiamo disputato due amichevoli pre-campionato con degli avversari di pari categoria... 2 vittorie. Naturalmente non si è fatto ancora nulla ma danno morale e dimostrano il fatto che sappiamo starci".

E in allegato, il video di un gol durante le amichevoli pre-campionato, davvero una gran rete quella messa a segno da Damiano Amore.

"Il nostro è un progetto divertente, fatto per stare assieme e condividere la nostra passione per il calcio - trasmettendo i veri valori che solo questo sport sa dare. Ma allo stesso tempo è un progetto molto ambizioso che punta a crescere anche dal punto di vista sportivo. La prima partita si giocherà contro l'FC Wetzikon, squadra di un paese vicino che dista una decina di chilometri. Il debutto è in casa la partità sarà alle 10.00 del mattino, speriamo vengano in molti", conclude il presidente del Fan Club.

Ecco la probabile formazione in un 4-4-2 e, di seguito la rosa completa, fra parentesi la provenienza e la fede calcistica:

Portiere:

1 Amor Allous (Tunisia - Milan)

Difesa:

4 Omar Grob (Italia/Svizzera - Inter)

13 Fabio Di Benedetto (Italia - Milan)

5 Davide Clementi (Italia - Milan)

2 Davis Colombo (Italia - Juventus)

Centrocampo:

7 Claudio Grifa (Italia - Juventus)

6 Aniello D'Angelo (Italia - Napoli)

8 Samuel Mazzotta (Italia - Milan)

17 Giuseppe Carpenzano (Italia - Milan)

Attacco:

10 Gianluca D'Angelo (Italia - Napoli)

21 Damiano Amore (Italia - Juventus)

A disposizione:

3 Marjan Janka (Croazia - Arsenal)

9 Ersin Yorulmaz (Turchia - Galatasaray)

11 Alessandro D'Angelo (Italia - Napoli)

12 Genico Reyes (Filippine - Napoli)

Indisponibili:

Antonio Barbieri (Italia - Napoli)

Denis Ciardo (Italia - Inter)

Maik Delli Compagni (Svizzera - Liverpool)

James Lourenco (Portogallo - Benfica)

Cristian Mattucci (Italia - Inter)

Mattia Valanzano (Italia - Napoli)

Enrico Nozzolillo (Italia - Napoli)

Alessio Pizzulo (Italia - Juventus)

Leo Mazzotta (Italia - Milan)

Giuseppe Accaputo (Italia - Juventus)

Allenatore

Luca Napoleone (Italia - Juventus)

Assistente

Vincenzo Marfella (Italia - Napoli).

Non ci resta che attendere domani alle ore 10, in bocca al lupo ai ragazzi del Napoli Club Zurigo Partenopea: Viel Glück!

