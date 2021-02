Neymar e Chiara Nasti fidanzati? Chi - L'attaccante del PSG pazzo dell'influencer napoletana!

Chiara Nasti e Neymar fidanzati? Secondo il gossip, Chiara Nasti ha fatto breccia nel cuore di Neymar. L'influencer napoletana da 2 milioni di followers su Instagram, ha il perenne like alle foto dell'attaccante brasiliano. Chiara, che abita tutt'ora a Napoli nel quartiere Chiaia, non condivide tantissime foto via social. Prima dell'ultima, infatti, una settimana fa aveva postato una foto e su entrambi gli scatti c'è il 'mi piace' di Neymar.

Dopo l'indiscrezione lanciata da Alfonso Signorini sull'ultimo numero della rivista "Chi" secondo la quale Chiara Nasti potrebbe essere la prossima fidanzata di Neymar, oggi arriva una ulteriore conferma social: pochi minuti dopo le due foto pubblicate dall'influencer napoletana è prontamente arrivato il like di Neymar.

L'influencer napoletana aveva già avuto un flirt con un calciatore, il centrocampista tedesco Niklas Dorsch che gioca nell'Heidenheim. Inoltre, nelle scorse ore si parlava di una Nasti che stesse snobbando il calciatore 'non seguendolo' nemmeno sui social. A vedere il profilo della Nasti adesso, però, segue il calciatore del PSG.