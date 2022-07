Mertens in videochiamata con Andrea Sannino: auguri di compleanno al cantante napoletano!

Buon compleanno ad Andrea Sannino! Il cantante napoletano, famoso soprattutto per la canzone "Abbracciame", ha compiuto ieri 37 anni d'età ed ha festeggiato in compagnia di amici e parenti. Non era presente alla festa Dries Mertens, suo grande amico, che in questo momento si trova in vacanza ad Ibiza con sua moglie Kat Kerkhofs e suo figlio Ciro Romeo, in attesa di conoscere il suo futuro.

Mertens e Andrea Sannino

Dries Mertens e Andrea Sannino, però, si conoscono, sono amici e si vogliono bene. Così l'attaccante belga ci ha tenuto comunque a fargli gli auguri di compleanno in videochiamata: ecco uno screenshot della telefonata tra Mertens e il cantante, che si mostrano sorridenti mentre chiacchierano al telefono.

Ultime notizie. "Grazie per la videochiamata fratello mio", ha scritto Andrea Sannino su Instagram.