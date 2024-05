Stasera torna "Gli Occasionali", il podcast di CalcioNapoli24: Peppe Iodice ci svela il nuovo allenatore del Napoli | VIDEO

Torna "Gli Occasionali" il podcast di CalcioNapoli24. La seconda stagione partirà da questa sera a partire dalle ore 20 e sarà visibile sul nostro canale Youtube e sul canale 79 del digitale terrestre: primo ospite d'eccezione, con noi ci sarà il comico Peppe Iodice!

Peppe Iodice a CalcioNapoli24

Tante novità per voi in una prima prima puntata scoppiettante: non solo risate, ma Peppe Iodice ci ha svelato in anteprima anche il nome del prossimo allenatore del Napoli.

Su YouTube trovate anche tutte le puntate della prima stagione. Ecco per voi un'anticipazione da non perdere: