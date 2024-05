Amici, Petit spopola: "Mi piacerebbe fare l'inno del Napoli! Il mio sangue è napoletano"

Amici di Maria De Filippi, spopola il cantante Petit, nome d'arte di Salvatore Moccia: 18 anni, mezzo napoletano e mezzo francese, sa cantare anche in lingua napoletana e tifa per il Napoli! Petit è uno dei finalisti della 23esima edizione del programma in onda su Canale 5 e oggi il quotidiano La Repubblica racconta la sua storia in un'intervista:

"Il papà da bambino gli faceva ascoltare Pino Daniele, è napo-francese. È cresciuto tra musica e calcio, giocava nelle giovanili dell’Avellino. Le sue canzoni hanno avuto milioni di visualizzazioni, da “Tornerai” a “Mammamì”. Petit sta facendo il giro d'Italia per presentare il suo EP che miscela un flow urban con il pop".

Intervista a Petit

"Napoli è la mia seconda casa, vivo a Roma ma il mio sangue è quello. Ho quasi tutta la mia famiglia lì e la cosa più bella di Napoli è la gente, che mi trasmette proprio la passione per la città, la cultura, la musica, il cibo. Ho iniziato a fare musica in napoletano perché papà da piccolo mi faceva ascoltare Pino Daniele e mi sento anche libero di esprimermi come meglio credo. So che ci sono influenze francesi a Napoli, soprattutto nella lingua. Ho provato ad “Amici” questo accostamento tra francese e napoletano, è stato casuale, ma mi è piaciuto come le due lingue si mescolano insieme e penso che possano unirsi benissimo".

Il calcio fa ancora parte della tua vita, faresti un inno per il Napoli? "Sempre, sono cresciuto anche con quello. Il Napoli è una grandissima squadra, composta da giovani determinati come me. Fare un inno per il Napoli sarebbe il sogno di mio padre, certo, mi piacerebbe molto".