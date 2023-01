Ziliani provoca: "Il Napoli ospita la Juve, ma mancano 11 giorni alla riapertura del processo: classifica da leggere a 19 squadre"

Ultime notizie SSC Napoli - Nell'avvicinamento a Napoli-Juve, ecco alcuni tweet delle ultime ore di Paolo Ziliani:

"Salito a +7 sul Milan e a +10 sull'Inter, il #Napoli ha già dimenticato il ko di San Siro e ristabilito il vantaggio. Venerdì ospita la Juventus che attende di entrare in tribunale per un processo plusvalenze carico di insidie (di penalità): romane e Atalanta seguono interessate. Mancano 11 giorni alla riapertura, certa al 99,99%, del processo “plusvalenze fittizie” contro la #Juventus e i club in “partnership” (cit. Procura di Torino). La classifica potrebbe essere letta anche a 19 squadre. Buona settimana".

E sulle polemiche arbitrali di Samp-Napoli, scrive:

"Abisso concede al Napoli un rigore discutibile, non trasformato, ininfluente sul risultato, e la Gazzetta gli dà 3. Calvarese dà alla Juventus una qualificazione Champions già persa per una simulazione di Cuadrado, nessuno scandalo e via con gli osanna a Cuadrado. Buon Lunedì".