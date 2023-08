Ultime notizie Napoli - Il giornalista Paolo Ziliani ha twittato riguardo l'affare Gabri Veiga che ha scelto l'Arabia Saudita e l'Al-Ahli, commentando così:

"Chi si dispera per la scelta di Veiga di andare in Arabia non ha mai visto giocare Zielinski ed era distratto anche sabato quando si è giocata Frosinone-Napoli".