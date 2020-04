Zielinski, la moglie svela: "Piotr non vede l'ora di tornare in campo"

Ultime notizie calcio Napoli - Laura Zielinski, compagna di vita del centrocampista del Napoli Piotr, ha aperto ai suoi seguaci la possibilità di farle delle domande ed alcuni tifosi azzurri ne hanno approfittato per chiederle della quarantena della coppia e del loro modo di vivere la stessa. Inevitabile, poi, un riferimento a quelle che sono le condizioni del polacco ed a proposito di quella che è la sua voglia di tornare in campo:

"La nostra quarantena sta andando via veloce e fortunatamente stiamo bene. Anche lui (Piotr, ndr) non vede l'ora di rientrare in campo e si sta preparando tanto".