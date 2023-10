Zedadka cuore azzurro, diventa socio onorario del Club Napoli Lussemburgo | FOTO

Notizie Calcio Napoli - Karim Zedadka ha lasciato il Napoli ma i tifosi non l'anno dimenticato. Il campione d'Italia, ora in forza allo Swift Hesperange, ha ricevuto in dono la sciarpa del Club Napoli Lussemburgo, che lo ha reso anche socio onorario. Di seguito il post del fanclub azzurro:

"Il Club Napoli Lussemburgo con il Campione d’Italia 2022/2023 Karim Zedadka. Karim, oggi allo FC Swift Hesper e Campione in carica della BGL Ligue - Luxembourg, ha ricevuto sciarpa e member card del Club in qualità di Socio Onorario. Un ringraziamento particolare al Presidente dello Swift Hesperange Fernand Laroche, al Vice Presidente Léon Botzem ed al Segretario Generale Romain Biver per la bellissima e cordiale accoglienza. Onorato della nostra prima intervista rilasciata al Tageblatt. In bocca al lupo Karim!".