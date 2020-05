Younes in campo per il sociale: "Felice di aiutare le persone in Libano" [VIDEO]

Notizie Napoli calcio. Amin Younes, attaccante del Napoli, ha pubblicato un particolare video a sfondo benefico sui suoi canali social. Ecco l'invito a tutti del giocatore azzurro:

"Ciao, sono Amin Younes, calciatore della SSC Napoli. Sono felice di aiutare le persone bisognose in Libano, Paese dove periodicamente torno per incontrare la mia famiglia e i miei amici e dove ho conosciuto un grande popolo. Voglio ringraziare Christian Springer, Orienthelfer e V. e tutti coloro che hanno reso possibile questa iniziativa. Persone che da anni svolgono un grande lavoro e che ora supportano le famiglie bisognose in Libano. Sono felice di aver avuto un ruolo e voglio invitare altri a supportare le persone bisognose. Voglio incoraggiare le persone in Libano. Siete una grande motivazione per me, il modo in cui affrontate la situazione e questi tempi difficili. Per me è notevole e lo apprezzo profondamente. Vi auguro il meglio, siate forti! Il vostro Amin!".