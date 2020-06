Ultimissime calcio Napoli - Allenamenti personalizzati e tanta fatica per riconquistare spazio, Amin Younes s'è messo sotto per tornare ad alti livelli. E magari per convincere Gennaro Gattuso a dargli qualche chances in più.

Per questo motivo, come pubblicato dall'attaccante sui social, Younes sta svolgendo ulteriori allenamenti con un personal trainer anche a casa, a Napoli, per rimettersi in sesto.

Clicca su play per guardare il video: