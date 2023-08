Wall Street Italia, Gasbarro: "Ecco perché è quasi certo che Osimhen lascerà il Napoli, se resta è un miracolo"

"Ecco perché è quasi certo che Osimhen lascerà il Napoli", inizia così l'approfondimento di Leopoldo Gasbarro, direttore di Wall Street Italia, via LinkedIn:

"I dollari arabi stanno mettendo sottosopra il calcio europeo. Ingaggi da fantascienza minano l’equilibrio di qualunque atleta, di qualunque dirigente o presidente, di qualunque procuratore. E’ stato lo stesso calcio europeo a prostituirsi per anni portando in lidi arabi le partite che contavano pur di incassare fior di milioni maleodoranti di petrolio.

Se ne sono fregati dei tifosi, impossibilitati in tantissime occasioni a seguire le proprie squadre del cuore; se ne sono fregati di aver dovuto abdicare a situazioni di sudditanza con potentati incapaci di rispettare i normali diritti di civiltĂ .

Le donne fuori dagli stadi hanno rappresentato la punta di un iceberg di illegittimitĂ sociale di cui proprio coloro che oggi si lamentano per quanto sta accadendo hanno generato con i loro favoritismi.

Il calcio ha messo a soqquadro se stesso.

Ed ora?

Ora si lamentano tutti, ora hanno paura di perdere potere, quel potere che le federazioni occidentali sono destinate a perdere comunque.

Moltissime tra queste non si curano dei ricambi generazionali, di vivai, di trasferire valori e tradizioni, forse perché di quei valori e tradizioni è rimasto ben poco.

ConterĂ piĂą una mazzetta di petrodollari che un dieta di Ceferin, vedrete.

Tornare indietro?

SarĂ quasi impossibile.

Ora che il dado è tratto come si fa a rinunciare a tanto ben di Dio?

Il caso di Victor Osimhen è quello che più di tutti può aiutarci a capire il momento. Se fosse per lui, se fosse per Victor, lui continuerebbe a fare il Re di Napoli.

Ma poi nello stesso momento in cui il cuore lo trascina in azzurro, quello partenopeo, il povero Victor rivedrà apparire davanti ai suoi occhi l’ipotetico assegno della società araba che vuole averlo in rosa.

Â

Pensate che effetto, pensate all’effetto che ha e potrà avere su di lui avere la certezza di poter incassare circa 240milioni di dollari nei prossimi 4 anni. A questi poi si aggiungerebbero sponsorizzazioni anche queste da favola, sponsorizzazioni che potrebbero portare l’intero ingaggio del giocatore attorno ai 280 milioni di euro nei prossimi 4 anni.

Se dovesse rimanere in Italia Aurelio De Laurentiis è disposto ad arrivare fino a 7 milioni a stagione, magari potrebbe arrivare a 10?

Ebbene se tutto dovesse andare nel massimo delle possibilità “occidentali” Osimhen restando a Napoli prenderebbe al massimo una cinquantina di milioni nei prossimi 4 anni.

Capite?

300 contro 50. Voi cosa fareste?

Va bene il calcio bello europeo, va bene la tradizione. Ma capite cosa sono 300 milioni per un giocatore che viene dalla povertà assoluta? Capite nell’animo di un ragazzo di 24 anni cosa può scatenare tutto questo.

Lui che è un buono, un filantropo, quanto bene poterà fare con quella “piccola” differenza?

Â

Mettetevi nei suoi panni. Voi cosa fareste?

Â

E non basta. Provate a pensare alle pressioni che starĂ ricevendo dalla sua famiglia, dal suo entourage.

Ed i procuratori?

Guadagnano in percentuale.

Qualunque sia la percentuale se la base di calcolo è 300 invece che 50 quanto pensate che prenderebbe di più anche il procuratore di Osimhen?

Quanto sarĂ pronto a far sentire la sua voce per convincerlo a lasciare il Napoli?

E poi il presidente.

De Laurentiis riceverebbe, per liberare il giocatore, una dote che potrebbe andare dai 150 ai 180 milioni.

Voi al suo posto cosa fareste?

Con quei soldi avrebbe giĂ garantito un numero importante di campionati ad alto livello del Napoli.

Voi al suo posto cosa fareste?

Insomma tutto questo porta ad un’unica considerazione:

Le possibilitĂ che Osimhen resti al Napoli sono davvero legate al lumicino.

Sarebbe un miracolo.

Ci vorrebbe San Gennaro. Anzi visto che siamo a Castel di Sangro ci vorrebbero san Cosma e Damiano e magari anche san Rufo.

Ci vorrebbe una squadra di santi.

Se Osimhen resterà al Napoli sarà un miracolo, un miracolo che solo l’amore potrà realizzare.

L’amore per la città , per i tifosi, per se stesso.

Sarà un atto d’amore di Aurelio De Laurentiis, sarà un atto d’amore di Victor.

Ma un amore così grande esiste davvero?"