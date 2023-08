"Vogliamo il Lens nei gironi Champion", tifosi del Napoli col dente avvelenato dopo lo sfottò

Il Lens ha ufficializzato il rinnovo di Kevin Danso, difensore che era entrato nel mirino del Napoli che ha provato a trattare il suo acquisto. Sui social all'annuncio del rinnovo è arrivato uno sfottò nei confronti del Napoli e i tifosi azzurri non hanno preso bene quanto accaduto. "Voglio il Lens nel girone di Champions!", "Come si permettono?"; questi tra i tanti commenti che si leggono sui social. Il Lens è quarta fascia e può tranquillamente essere una delle avversarie del Napoli in Champions League.