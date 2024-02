Videomessaggio di Mazzocchi a un tifoso speciale: "Nun mullà fratè! Aggrappiamoci a Dio" | VIDEO

In queste ore Daniele, un giovane ragazzo tifosissimo del Napoli, è alle prese in ospedale con un dura malattia con cui combatte da un po' di tempo. Per l'occasione l'occasione del suo compleanno ha ricevuto un messaggio speciale, quello di Pasquale Mazzocchi.

Videomessaggio Mazzocchi a un tifoso del Napoli specialeÂ

Il difensore del Napoli lo ha rincuorato e sostenuto con un videomessaggio. Clicca sul play in basso per vedere.Â