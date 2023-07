"Victor, resta qui con noi". La reazione di Osimhen a Dimaro tra i tifosi | VIDEO CN24

Calciomercato Napoli - “Victor, rimani qui”. E’ la frase che ha urlato oggi un tifoso del Napoli a Victor Osimhen presentatosi per la sessione autografi a Dimaro dopo l’allenamento. L'attaccante del Napoli, ovvio, non si scompone più di tanto anche se in cuor suo avrebbe voluto dire tanto, in un senso o nell'altro. Clicca sul play in basso per vedere.