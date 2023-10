Cori anti Napoli con i tifosi della Roma che inneggiano l'eruzione del Vesuvio durante Roma Servette di Europa League. Questa la risposta del giornalista Angelo Forgione sui social:

"Volevo solo avvisare gli amici di Napoli che il Vesuvio non ha nulla in comune con i Campi Flegrei, e che, a differenza dell'area interessata da ciclico bradisismo, è in fase di subsidenza. Insomma, dorme profondamente. Come i loro cervelli".