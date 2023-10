Verona-Napoli, Gaetano risponde ai tifosi veneti: "Fiero di essere terrone" | FOTO

Notizie Calcio Napoli - Siluro di Gianluca Gaetano per Verona-Napoli. Non in campo, non questa volta, ma fuori. Perché il goal più bello del centrocampista napoletano questa volta arriva dai social, dove, con educazione e sobrietà, sgancia una bordata ai tifosi veronesi che ancora una volta non hanno perso l'occasione per sfogiare anche con una sconcertante fierezza il proprio razzismo e un odio non indifferente.

Verona-Napoli, il commento di Gaetano

“Grande partita e grande gruppo”, scrive. Poi il siluro: “Fiero di essere terrone. Forza Napoli sempre”.