Sportitalia - Veretout parte in ritiro con la Fiorentina, ma gli è stata promessa la cessione: Roma e Milan attendono

Calciomercato Napoli - Jordan Veretout tra Milan, Roma e Napoli, gli azzurri sembrano la destinazione preferita del centrocampista francese della Fiorentina, intanto partirà per il ritiro con il club viola in attesa di una decisione del club. Milan fortemente interessato, in tempi rapidi si troverà un accordo con uno dei tre club italiani. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.

Mercato Napoli - "Jordan Veretout andrà in ritiro a Moena con la Fiorentina. La schiarita dopo un incontro tra il suo agente Mario Giuffredi e Daniele Pradè. Il centrocampista aveva chiesto di tornare in Francia per motivi personali, evidentemente aveva intuito che la trattativa per la sua cessione stava andando troppo in stand-by, dopo le promesse che gli avevano fatto ancor prima della cessione del club e confermate da Commisso. A Veretout hanno ribadito la volontà di trovare una soluzione in pochi giorni".

Milan news - "Proseguono i contatti con il Milan, sempre più intenzionato a chiudere malgrado l’operazione Bennacer con l’Empoli".

Mercato Roma calcio - "In lizza resta la Roma, sempre defilato il Napoli".

"Veretout andrà a Moena in ritiro, la Fiorentina gli ha promesso una soluzione. Weekend importante: Milan sempre in lizza e fortemente interessato, Roma in attesa". Alfredo Pedullà, giornalista Sportitalia, scrive così su Twitter riguardo Veretout, ma non cita il Napoli. Per gli azzurri è una pista sempre meno percorribile.