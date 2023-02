Varriale: "3-0 Kvara-Osimhen, mi ha ricordato una brutta immagine in casa Juve"

Napoli Calcio - Gol e assist per Khvicha Kvaratskhelia ieri allo stadio Picco per Spezia-Napoli. Spicca in particolare la generosità in occasione dello 0-3, dove il georgiano preferisce servire il compagno di reparto piuttosto che concludere per la doppietta personale.

Spezia-Napoli, il gesto Kvara-Osimhen

Un episodio, questo, che ha portato alla mente una vecchia immagine a Enrico Varriale che scrive così via Twitter: "Qualche anno fa, in una Juve vincente un ingordo Pippo Inzaghi "trafugò" un gol a Del Piero che dopo un grave infortunio, tentava di ritrovare la rete anche risollevarsi il morale. Ci ho pensato ieri dopo quanto mostrato da Kvara e Osi, vero manifesto del Napoli di Spalletti".