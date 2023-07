Vacanze in Messico per Lozano, l'attaccante visita il centro sportivo del Pachuca | FOTO

Hirving Lozano, attaccante del Napoli, sta trascorrendo le vavanze in Messico.

L'azzurro è stato in visita al centro di allenamento del Pachuca, club in cui è cresciuto calcisticamente presentando agli allenamenti e discutendo sui suoi trascorsi in Europa e sui suoi prossimi obiettivi.

Il messicano è in scadenza con il Napoli e la sua permanenza all'ombra del Vesuvio non è per nulla scontata.

