Tramite il proprio account Instagram il prodotto del vivaio azzurro Igor Lasicki ha annunciato quella che sarà la sua nuova avventura. Il difensore polacco, infatti, è tornato in patria ed è un nuovo giocatore del PogoÅ Szczecin dove ripartirà dopo alcune stagioni non esaltanti. Insomma, si tratta di un trampolino di lancio per questo giocatore che tanto prometteva ai tempi delle giovanili del club partenopeo. Il giocatore è stato ceduto a titolo definitivo. Contratto di tre anni per l'ex azzurro con il nuovo club, questo il tweet della società:

ðð¤ð¤

Igor Åasicki zawodnikiem Pogoni Szczecin! ObroÅca przechodzi do klubu z wÅoskiego @sscnapoli na zasadzie transferu definitywnego. Z PogoniÄ Szczecin zwiÄzaÅ siÄ 3-letniÄ umowÄ. ï¸ pic.twitter.com/xZiaQj8zBn — PogoÅ Szczecin (@PogonSzczecin) July 3, 2019